Буцаев рассказал о плановой замене 4700 мусоровозов

По данным гендиректора Российского экологического оператора (РЭО) Дениса Буцаева, на обновление пяти тысяч мусоровозов необходимо затратить 44,6 миллиарда рублей. Обновлению подлежит почти каждая третья машина всего парка мусоровозов.

Как сообщает tass.ru, всего в России работа с отходами идет с применением 22 773 единиц различных видов транспорта, среди которых 15 451 мусоровоз. Согласно плану, 4 703 из них нужно обновить. «Мы посчитали, что стоимость обновления составит 44,6 миллиарда рублей», - поясняет Денис Буцаев. Эта цифра возникла в связи с тем, что в среднем мусоровоз, созданный на базе "КамАЗа", стоит 9,5 миллиона рублей. Сейчас на территории России работает 176 региональных операторов. Это предусматривает Федеральная схема обращения с твердыми коммунальными отходами. Услугами транспортных операторов пользуются 137 из них, остальные занимаются вывозом отходов своими силами. По информации заместителя гендиректора по региональному развитию и инфраструктуре ППК "РЭО" Евгения Карелова, 785 операторов, которые занимаются транспортированием отходов, задействуют в своей работе 21 297 машин, из них 14 645 - мусоровозы. 4128 таких машин необходимо обновить. Что касается регоператоров, там эти цифры соответственно 1476, 806, 575. В минувшем году РЭО и Минприроды РФ выступили с предложением о расширении мер поддержки для тех, кто работает в области обращения с ТКО. Это касается льготного лизинга, в который можно было бы взять необходимое оборудование и технику. Сейчас в стадии рассмотрения находится законопроект о полномочиях РЭО. Если его примут, у РЭО возникнет право на компенсацию части доходов, которые недополучили лизинговые организации. Речь о 25 процентах стоимости предмета лизинга. И РЭО сможет заняться предоставлением акционерных займов и займов инвесторам.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter