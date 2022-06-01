Глава МРЭО ГИБДД Екатеринбурга оштрафован за тонировку на автомобиле

Высокопоставленного сотрудника ГИБДД инспекторы остановили, когда он ехал на работу. В операции по поимке нарушителя участвовали инспектора по личному составу, контрольно-профилактический отдел и сотрудники службы собственной безопасности, пишет Е1 со ссылкой на собственный источник.