Глава МРЭО ГИБДД Екатеринбурга оштрафован за тонировку на автомобиле

Глава МРЭО ГИБДД Екатеринбурга оштрафован за тонировку на автомобиле
Глава МРЭО ГИБДД Екатеринбурга оштрафован за тонировку на автомобиле
Сегодня, 18:28ОбществоФото: pixabay.com
Глава МРЭО ГИБДД Екатеринбурга Игорь Заховаев был оштрафован на 500 рублей за круговую тонировку его Toyota Camry.

Высокопоставленного сотрудника ГИБДД инспекторы остановили, когда он ехал на работу. В операции по поимке нарушителя участвовали инспектора по личному составу, контрольно-профилактический отдел и сотрудники службы собственной безопасности, пишет Е1 со ссылкой на собственный источник.

В свердловском главке эту информацию не опровергли. Там отметили, что активно борются с нарушителя правил дорожного движения среди личного состава.

Напомним, в конце 2021 года к Игорю Заховаеву нагрянула инспекция по инициативе из Москвы. Его подозревали в «крышевании» автошкол.

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Новости УрФО
ГИБДДштрафчиновникЕкатеринбург
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