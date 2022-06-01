Глава Нижнего Тагила наградил лучших учащихся города

Глава Нижнего Тагила наградил лучших учащихся города
Глава Нижнего Тагила наградил лучших учащихся города
Сегодня, 20:17ОбществоФото: TagilCity.ru
Стипендии и благодарности от главы города Владислава Пинаева получили 60 юных тагильчан, а также их родители и педагоги.

1 июня во Дворце молодежи состоялся 31-й прием главы Нижнего Тагила для учеников, отличившихся в учебе, спорте, науке или творчестве. Денежные вознаграждения и сертификаты участников получили 60 юных дарований.

В первую очередь градоначальник отметил лучших из лучших — десятку особо отличившихся учеников школ и центров дополнительного образования. Ребята неоднократно становились победителями всероссийских олимпиад, лауреатами и призерами конкурсов и состязаний различных уровней. Так, Алина Миронова из 9-й школы поселка Уралец вышла в полуфинал всероссийского конкурса «Большая перемена», а также завоевала диплом призера в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по испанскому языку. А воспитанник ГАУ СО СШОР «Аист» Никита Котов является кандидатом в спортивную сборную России по фристайлу 2022–2023 годов.

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За особые успехи в искусстве сертификаты вручили десяткам школьникам, в том числе ученице музыкальной школы № 1 Алисе Зингер, которая стала лауреатом Всероссийского конкурса исполнителей на народных инструментах, а также воспитаннице школы искусств № 2, обладательнице премии международного конкурса «Звездная рапсодия» в Санкт-Петербурге Елизавете Радаевой.

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Не остались без внимания и лучшие юные спортсмены, завоевавшие награды на региональных и всероссийских состязаниях. Так, воспитанник спортшколы № 3 Егор Андросенко занял первое место во Всероссийских соревнованиях по велосипедному спорту. А ученик спортшколы «Уралец» Павел Беляев стал первым в индивидуальной гонке Первенства России по гребному слалому.

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Во время награждения Владислав Пинаев пожелал одаренным тагильчанам совершенствовать таланты и прославлять таким образом родной город.

Я горжусь нашими детьми. Особая благодарность семьям, где вырастают такие замечательные ребята и, конечно, их педагогам, которые вкладывают свою душу и сердце в каждого ребенка. Я желаю всем участникам сегодняшнего приема не останавливаться на достигнутом и своими успехами прославлять наш любимый город! отметил градоначальник.

Фото:пресс-служба администрации Нижнего Тагила

В ответ ученики и их родители также поблагодарили главу за прием и за его работу на посту градоначальника.

У нас появляются новые школы, детские сады, спортивные и игровые площадки. Я выпускница 11-го класса и, подойдя к новому рубежу, волнуюсь, но я уверена в завтрашнем дне. Спасибо вам огромное от лица всех нас, сказала одна из участниц приема.

Напомним, 1 июня тагильчане отпраздновали День защиты детей, в честь чего в городе состоялся V Открытый фестиваль-парад детских духовых оркестров «Аккорды лета».

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