Куйвашев высказался о ситуации со скандальным танцем в уральской школе

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев считает неприемлемым увольнять директора лицея № 12 в Екатеринбурге в связи с резонансным танцем выпускников.
Куйвашев подчеркнул, что директор лицея Любовь Кулева - заслуженный педагог с более чем полувековым стажем. По словам главы региона, ей удалось построить эталонное во многих отношениях образовательное учреждение.
Об успешности работы директора наглядно свидетельствует и то, как рьяно во время скандала ее поддержали учащиеся, родители, выпускники, и это важнее мнения постоянно критикующего Екатеринбург журналиста Владимира Соловьева, уверен губернатор.
Глава региона признался, что ему не по душе танец выпускников. Тем не менее, он призвал не забывать, что это лишь пародия и шутка, пусть и не совсем удачная. А одна сомнительная хохма учеников не должна заставить забыть обо всех достижениях директора, что бы на этот счет ни думал.
За шутку можно пожурить - и школьников, и учителей. Но это максимум,написал Евгений Куйвашев на своей личной странице ВКонтакте.