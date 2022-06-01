Образовательный центр ВШЭ оказался замешан в громком журналистском расследовании

Образовательный центр ВШЭ оказался замешан в громком журналистском расследовании
Образовательный центр ВШЭ оказался замешан в громком журналистском расследовании
Сегодня, 23:38ОбществоФото: hse.ru
Глава Международного научно-образовательного центра технического регулирования, стандартизации и метрологии Вячеслав Попов оказался в центре внимания прессы и стал настоящим антигероем расследования журналистов “Экспресс-газеты”.

Как пишет eg.ru, данный образовательный центр функционирует на базе Высшей школы экономики (ВШЭ), где политика по отчислению отстающих студентов всегда была одной из самых строгих в России.

Но в международном центре техрегулирования, стандартизации и метрологии граждане, окончившие курсы переподготовки и повышения квалификации, могли и не знать, где находится известное на всю страну учебное заведение. Ведь оплата за получение дополнительного образования велась переводами, а договоры и дипломы учредители курсов отсылали по почте.

Удостоверение научно-образовательного центра может получить каждый гражданин, зарегистрировавшийся на портале и заплативший за “корочку” 20 тысяч рублей.

Журналистам “Экспресс-газеты” удалось установить, что тестовая онлайн-система, в которой проходит аттестация пользователя по итогам обучения, при указании неправильного ответа дает подсказку и предлагает выбрать другой вариант со второй попытки.

На YouTube-канале научно-образовательного центра https://www.youtube.com/c/ сейчас размещены 80 видеороликов, каждый из которых имеет заставку учебного центра АНО ДПО «Эксперт». Владелицей данного образовательного учреждения выступает некая Катерина Дмитриева.

Сертификация на совместный бизнес Дмитриевой и Попова датирована 2003 годом – в это время последний устроился во Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении. В расследовании журналистов “Экспресс-газеты” указано, что за этот период времени Дмитриевой и Попову удалось запустить работу масштабной сети профильных аффилированных офисов.

В число работников, которые трудятся под началом Вячеслава Попова, вошли экс-сотрудники АНО ДПО «Эксперт» Иванова и Субботина.

Осенью 2021 года департамент образования Москвы выявил девять нарушений по итогам проверки деятельности АНО ДПО «Эксперт». Так, в ведомстве отметили, что «при реализации дополнительных профессиональных программ с применением исключительно дистанционных образовательных технологий не обеспечен соответствующий уровень подготовки педагогических и научных работников».

Инспекции удалось обнаружить, что организация не смогла обеспечить выбор способа идентификации личности и должным образом контролировать проведение аттестационных экзаменов. Примерно по такой же схеме ведется работа и на курсах Международного научно-образовательного центра технического регулирования, стандартизации и метрологии Вячеслава Попова.

Благодаря такой схеме деятельности Попов зарабатывает деньги, «Эксперт» получает возможность стать более востребованным на рынке, а репутация НИУ ВШЭ при этом страдает от махинаций, так как все дипломы и сертификаты печатаются на бланках образовательного учреждения с гербом России, ведь работу университета финансирует государство.

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