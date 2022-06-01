Образовательный центр ВШЭ оказался замешан в громком журналистском расследовании

Но в международном центре техрегулирования, стандартизации и метрологии граждане, окончившие курсы переподготовки и повышения квалификации, могли и не знать, где находится известное на всю страну учебное заведение. Ведь оплата за получение дополнительного образования велась переводами, а договоры и дипломы учредители курсов отсылали по почте.