Путин предложил вернуть звание «мать-героиня» и выплачивать миллион рублей

Путин предложил вернуть звание «мать-героиня» и выплачивать миллион рублей
Путин предложил вернуть звание «мать-героиня» и выплачивать миллион рублей
Сегодня, 18:35ОбществоФото: kremlin.ru
Вернуть почетное звание «мать-героиня» и ввести единовременные выплаты в сумме миллиона рублей предложил президент России Владимир Путин во время видеоконференции с семьями, награжденными орденами «Родительская слава».

Глава государства предложил расширить и обновить положения указа о мерах по социальной поддержке для российских многодетных семей.

Президент отметил, что уже обсудил вопрос с правительством о том, чтобы при вручении медали ордена «Родительская слава» была единовременная выплата в 200 тысяч рублей, при вручении самого ордена — 500 тысяч рублей. Женщины, которым будет присвоено звание «мать-героиня» получат один миллион рублей.

Напомним, ранее Владимир Путин подписал указ о поддержке семей военных, погибших при спецоперации на Украине. Их дети смогут поступать в российские вузы по специальной квоте.

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