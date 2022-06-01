Путин предложил вернуть звание «мать-героиня» и выплачивать миллион рублей

Глава государства предложил расширить и обновить положения указа о мерах по социальной поддержке для российских многодетных семей.
Президент отметил, что уже обсудил вопрос с правительством о том, чтобы при вручении медали ордена «Родительская слава» была единовременная выплата в 200 тысяч рублей, при вручении самого ордена — 500 тысяч рублей. Женщины, которым будет присвоено звание «мать-героиня» получат один миллион рублей.
Напомним, ранее Владимир Путин подписал указ о поддержке семей военных, погибших при спецоперации на Украине. Их дети смогут поступать в российские вузы по специальной квоте.