В конкурсе губернатора ЕАО победили еще шесть проектов от молодежи

В Еврейской автономной области на территории Ленинского района в рамках молодежного конкурса «Измени жизнь к лучшему» его участники провели очную защиту своих проектов. Организатором мероприятия выступил губернатор ЕАО Ростислав Гольдштейн.

В текущем году участие в конкурсе приняли 10 молодых людей из всех поселений муниципалитета, пишет eaomedia.ru. Баллы конкурсантам присуждали заместитель главы правительства Еврейской автономной области Мария Костюк, руководитель района Николай Белик, сопредседатели местной Ассоциации активных граждан и региональные общественники. В ЕАО конкурс «Измени жизнь к лучшему» провели в уже в пятый раз. Число призовых мест с 2018 года увеличилось с пяти до 20. Представители экспертного совета в каждом районе и городском округе выбирают по три победителя. Помимо этого, гранты дают и двум дополнительным участникам. Чтобы победить в конкурсе, нужно набрать больше всего баллов. В этом году лучшими признали Константина Ушакова из села Нижнеленинское («Спорт для всех»), Данилу Гайнутдинова со станции Ленинск («Мы все одна команда») и Дарью Нагибину из села Бабстово («Кинолето»). Дополнительное призовое место досталось проекту Анастасии Сидоровой. Он направлен на работу с несовершеннолетними с ограниченными возможностями здоровья в районном центре. Прочие предложения также не оставили без внимания. Руководитель Ленинского района Николай Белик сказал, что поддержит местное КВН-движение. Члены Ассоциации активных граждан озвучили идею сделать слет добровольцев района в рамках ярмарки сельской молодежи ЕАО «АгроМол — Вектор будущего». Событие должно состояться летом в селе Ленинское. Работница Дома культуры села Бабстово Дарья Нагибина рассказала о преображении учреждения за последнюю пару лет. Ростислав Гольдштейн помог сельчанам обзавестись большой и современной уличной сценой. Проект «Кинолето», победивший в конкурсе «Измени жизнь к лучшему», подразумевает обустройство кинотеатра под открытым небом. Для этого уже приобретены пуфы, на которых удобно сидеть. Проект предусматривает закупку недостающего оборудования. Жителям села будут показывать российские фильмы и короткометражки.

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