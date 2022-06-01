В Москве обсуждались возможности дальнейшего сотрудничества с французским бизнесом

В Москве обсуждались возможности дальнейшего сотрудничества с французским бизнесом
В Москве обсуждались возможности дальнейшего сотрудничества с французским бизнесом
Сегодня, 21:24ОбществоФото: photo.roscongress.org
В столице прошла встреча советника президента РФ Антона Кобякова и главы Франко-Российской торгово-промышленной палаты Павла Шинского.

Как сообщает tass.ru, Франко-Российская торгово-промышленная палата уже много лет подряд участвует в подготовке и проведении Петербургского международного экономического форума. Данная организация работает над запуском специальных мероприятий на ПМЭФ и предлагает новые инициативы по наиболее важным направлениям экономического взаимодействия России и Франции.

По словам Антона Кобякова, Франко-Российская торгово-промышленная палата представляет собой самый крупный на сегодняшний день альянс французских бизнес-компаний, присутствующих на российском рынке. Палата выполняет важнейшую функцию по поддержанию экономических связей между двумя государствами. При участии палаты были воплощены в жизнь наиболее масштабные инициативы по локализации производства на территории РФ и организована взаимовыгодная кооперация владельцев бизнеса двух стран.

В рамках состоявшихся дискуссий о действующих стратегиях планомерной поддержки предприятия на всех этапах его развития во Франции, возможных путях налаживания поставок и актуальных на сегодня трендах потребительского поведения во Франции Павел Шинский поднял вопрос о будущем виноделия в России.

Также он заявил, что каждая площадка Фонда Росконгресс предоставляет возможность организовать прямой и честный диалог для интеграции в текущую бизнес-повестку. По мнению Шинского, перед двумя странами в настоящий момент открываются новые перспективы, которые смогут стать драйвером развития широчайшего круга отраслей.

XXV Петербургский международный экономический форум пройдет с 15 по 18 июня 2022 года при поддержке Фонда Росконгресс.

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