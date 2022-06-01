В Москве обсуждались возможности дальнейшего сотрудничества с французским бизнесом

По словам Антона Кобякова, Франко-Российская торгово-промышленная палата представляет собой самый крупный на сегодняшний день альянс французских бизнес-компаний, присутствующих на российском рынке. Палата выполняет важнейшую функцию по поддержанию экономических связей между двумя государствами. При участии палаты были воплощены в жизнь наиболее масштабные инициативы по локализации производства на территории РФ и организована взаимовыгодная кооперация владельцев бизнеса двух стран.