За помощь в поимке грабителя уральская школьница получила награду от главы МВД

Кристина быстро сориентировалась и побежала за вором. Увидев преследование, тот кинул вещь и попытался «унести ноги». Тем не менее, спрятаться от правосудия у него не получилось. Подробный фоторобот, составленный по описанию девочки, позволил выследить его и привлечь к ответственности.