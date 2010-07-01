90 миллионов могут выделить для обеспечения жильем свердловских детей-сирот

Как пишет АПИ со ссылкой на департамент информполитики губернатора, сейчас в бюджете предусмотрены расходы на обеспечение жильем: детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой. В общем, на эти цели выделено около 230 миллионов рублей. Это вдвое больше, чем в прошлом году.