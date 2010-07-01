90 миллионов могут выделить для обеспечения жильем свердловских детей-сирот
1 июля 2010, 15:49ОбществоArtem
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Свердловский губернатор Александр Мишарин предложил при корректировках бюджета 2010 года предусмотреть дополнительное выделение 90 миллионов рублей на обеспечение жильем детей-сирот.
Как пишет АПИ со ссылкой на департамент информполитики губернатора, сейчас в бюджете предусмотрены расходы на обеспечение жильем: детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой. В общем, на эти цели выделено около 230 миллионов рублей. Это вдвое больше, чем в прошлом году.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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