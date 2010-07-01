Бекмамбетов задумал американский римейк «Черной молнии»

Кроме этого, режиссер обсуждает с продюсером Биллом Конгом (который работал над «Крадущимся тигром, затаившимся драконом») возможность съемок русско-китайского продолжения «Черной молнии». По словам режиссера, новый фильм будет своего рода гибридом «Трансформеров» и «Бэтмена». Недавно стало известно, что оригинальная «Черная молния» выйдет в ограниченный (350 копий) прокат в Китае. Всего за год на экраны китайских кинотеатров попадает примерно 50 иностранных фильмов, поэтому показ «Черной молнии» может считаться успехом. В ближайших планах режиссера - продюсирование ленты «Самый темный час», съемки которой должны начаться в июле. Фильм расскажет о нападении инопланетян на Москву.