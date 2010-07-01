Июль, обещают синоптики, будет теплее нормы
1 июля 2010, 15:15ОбществоArtem
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Июль в Свердловской области будет несколько теплее нормы, которая составляет плюс 17-18 градусов.
Непродолжительные периоды жары станут сменяться более прохладными днями с грозами и ливнями. Однако количество осадков, согласно долгосрочному прогнозу синоптиков, ожидается около нормы.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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