Милиционер г. Нижний Тагил за взятку в 500 рублей пойдет под суд

Таков итог совместной операции, которую провели ОБЭП ОВД по Дзержинскому району и управление собственной безопасности. Сотрудник подразделения по борьбе с преступлениями на потребительском рынке задержан вчера на Вагонке у торгового павильона «Семейка» на улице Сибирская. Там милиционер получил от частного предпринимателя 500 рублей. В обмен обещал не привлекать его к административной ответственности и дальнейшее покровительство. Как рассказала начальник милиции общественной безопасности УВД Наталья Саввина, эта мотивация была полностью им надумана.

В марте военно-врачебная комиссия признала задержанного майора негодным к прохождению службы в органах внутренних дел. Сейчас он находится в отпуске, после которого должен был выйти на пенсию. Таким образом, вчера взяточник не исполнял служебные обязанности, никаких материалов в производстве у него не находилось и поручения ему не давались, отметила Наталья Саввина. Следственный отдел при прокуратуре Дзержинского района возбудил уголовное дело по статье 290 часть 1 «Получение взятки».