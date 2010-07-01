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Минздрав подготовил список болезней, с которыми нельзя получить водительские права
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Минздрав подготовил список болезней, с которыми нельзя получить водительские права

1 июля 2010, 16:02ОбществоArtem
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