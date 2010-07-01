Минздрав подготовил список болезней, с которыми нельзя получить водительские права
Минздравсоцразвития подготовило для внесения в Госдуму законопроект, ужесточающий процедуру выдачи водительских удостоверений.
Впервые на законодательном уровне предлагается закрепить список заболеваний, при которых водителей будут лишать прав. Как передает «Новый Регион», проект закона опубликован на сайте Минздравсоцразвития – его уже одобрили в МВД. В перечень медицинских противопоказаний к управлению автомобилем включено несколько десятков заболеваний, в том числе синдром апноэ (остановки дыхания) во сне, эпилепсию, ряд сердечнососудистых заболеваний и заболеваний нервной системы, а также наркомания, туберкулез, токсикомания и алкоголизм. Кандидат в водители с этими заболеваниями права получить не сможет.
А автомобилистов, у которых уже есть удостоверения, обяжут возить с собой мед.справку. Водитель, игнорирующий мед.противопоказания, будет оштрафован до 3 тысяч рублей. А штраф за выдачу «липовых» медсправок может составить 100 тысяч рублей.
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