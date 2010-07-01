Минздрав подготовил список болезней, с которыми нельзя получить водительские права

Впервые на законодательном уровне предлагается закрепить список заболеваний, при которых водителей будут лишать прав. Как передает «Новый Регион», проект закона опубликован на сайте Минздравсоцразвития – его уже одобрили в МВД. В перечень медицинских противопоказаний к управлению автомобилем включено несколько десятков заболеваний, в том числе синдром апноэ (остановки дыхания) во сне, эпилепсию, ряд сердечнососудистых заболеваний и заболеваний нервной системы, а также наркомания, туберкулез, токсикомания и алкоголизм. Кандидат в водители с этими заболеваниями права получить не сможет.