Нижний Тагил лидирует по заболеваемости педикулезом

Санитарные врачи говорят, что в последнее время он перерастает в настоящую проблему. Численность заболевших растет, в первую очередь, из-за социального неблагополучия. Играет роль в этом и отсутствие санпропускника в Нижнем Тагиле. С начала года показатель заболеваемости педикулезом составил почти 50 человек на 100 тысяч населения. Это выше областного показателя на 66%.

Как рассказали нижнетагильском «Центре гигиены и эпидемиологии», многие считают, что подхватить неприятных паразитов могут только те, кто не соблюдает личную гигиену. Однако это не так. К примеру, заразиться педикулезом можно в общественном транспорте. Медики призывают не пытаться лечить это заболевание самостоятельно, а обязательно обращаться за помощью к врачам. Подробную информацию вы можете получить по телефону 41-93-56.