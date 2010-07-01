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НПК «Уралвагонзавод» участвует в I Международном форуме «Технологии в машиностроении – 2010»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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НПК «Уралвагонзавод» участвует в I Международном форуме «Технологии в машиностроении – 2010»

1 июля 2010, 11:21ОбществоArtem
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