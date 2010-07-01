НПК «Уралвагонзавод» участвует в I Международном форуме «Технологии в машиностроении – 2010»
НПК «Уралвагонзавод» - основной участник I Международного форума «Технологии в машиностроении – 2010» в г. Жуковский. Форум начал работу 30 июня.
Отличие выставки от подобных в том, что на одной выставочной площадке ТВЦ «Россия» представлены не только предприятия отечественного оборонно-промышленного комплекса, производящие конечный продукт, но и участники всей производственной цепочке, сообщает пресс-служба НАК «УВЗ». В выставочной программе форума участвуют более 300 компаний.
На двухэтажном стенде корпорации «УВЗ» представлены все предприятия, входящие в холдинг и участвующие в разработке и производстве различной военной техники. Кроме того, здесь предусмотрены несколько зон для ведения переговоров. На вопросы участников и гостей отвечают руководители и специалисты Уралвагонзавода.
30 июня состоялось пленарное заседание с участием премьер-министра РФ Владимира Путина и генерального директора ГК «Ростехнологии» Сергея Чемезова. Корпорацию «Уралвагонзавод» представили генеральный директор Олег Сиенко и его заместитель Вячеслав Халитов.
В ходе заседания обсуждались вопросы модернизации отечественного машиностроительного комплекса и перспективы его развития, а также разные стороны взаимодействия российских и зарубежных машиностроительных предприятий.
После заседания состоялся показ гражданской и военной техники. Парад бронемашин открыл знаменитый Т-34, который в годы Великой Отечественной войны производился в Нижнем Тагиле на Уральском танковом заводе. Современное поколение боевых машин марки «УВЗ» представил танк Т-90С.
© Ольга Орехова TagilCity.ru