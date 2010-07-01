Потерявшуюся в г. Нижний Тагил девочку нашли. Она загорала
1 июля 2010, 16:17ОбществоArtem
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Потерявшегося ребенка нашли. Девочка, как выяснилось, загорала.
Сегодня сотрудники правоохранительных органов разыскивали 12-тилетнюю Викторию Фрасиняк. Девочка пропала вечером 29-го июня. Она ушла из дома и не вернулась. К розыску Виктории подключились и рядовые тагильчане. В результате инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних сегодня в очередной раз, обходя свою территорию , увидели беглянку. Девочка загорала в пойме реки Тагил. Ее задержали и вернули родителям. Ранее девочка неоднократно уходила из дома и состоит на учете в ПДН.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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