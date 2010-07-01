Проезд по улице Фрунзе г. Нижний Тагил закрывается на несколько дней
1 июля 2010, 16:13ОбществоArtem
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Очередная автодорога г. Нижний Тагил закроется на несколько дней.
Автомобилистам предстоит выбирать объезд. Как отмечает портал ntagil.org, речь идет об участке улицы Фрунзе в районе Рудоуправления. Это связано с проведением ремонтных работ на теплотрассе «Тагилэнерго». Движение автотранспорта по Фрунезе закроют завтра, 2 июля, в 10 часов утра. Объезд будет организован по указательным знакам. Закрыто будет до окончания работ и движение трамваев по маршруту №3. Ремонтные работы планируется закончить к полуночи 4 июля.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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