Проезд по улице Фрунзе г. Нижний Тагил закрывается на несколько дней

Автомобилистам предстоит выбирать объезд. Как отмечает портал ntagil.org, речь идет об участке улицы Фрунзе в районе Рудоуправления. Это связано с проведением ремонтных работ на теплотрассе «Тагилэнерго». Движение автотранспорта по Фрунезе закроют завтра, 2 июля, в 10 часов утра. Объезд будет организован по указательным знакам. Закрыто будет до окончания работ и движение трамваев по маршруту №3. Ремонтные работы планируется закончить к полуночи 4 июля.