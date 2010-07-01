Россиянам оставят дешевую водку

Такое решение принято 30 июня на совещании у премьера Владимира Путина, пишет газета «Ведомости» . Таким образом, минимальная цена на водку в стране не должна будет резко увеличиться. В начале июня в Минфине предложили значительно поднять акциз на алкоголь крепостью свыше 9 процентов. Как заявлял ранее зам.министра финансов Сергей Шаталов, «водка должна стоить дорого», поскольку она не является товаром первой необходимости. Если бы предложение Минфина было принято, уже в следующем году минимальная цена водки выросла бы почти в два раза - до 150 рублей за пол-литра, а к 2013 году - до 200 рублей. Теперь чиновники пришли к выводу, что резкое повышение акцизов на алкоголь приведет к росту нелегального производства и «негативным социальным последствиям».