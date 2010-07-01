Самые счастливые люди живут на Урале и в Поволжье

Социологи спросили россиян, довольны ли они жизнью в своем регионе. 55% ответили отрицательно. В целом довольны - 33%. По регионам на первых местах оказались Урал и Поволжье, здесь 36% выразили удовлетворение условиями жизни. Ну а хуже всего себя чувствуют жители Южного Федерального округа, - сообщает радиостанция Эхо-Москвы-Екатеринбург.