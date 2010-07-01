Самые счастливые люди живут на Урале и в Поволжье
1 июля 2010, 15:27ОбществоArtem
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Таковы итоги опроса, проведенного Фондом «Общественное Мнение».
Социологи спросили россиян, довольны ли они жизнью в своем регионе. 55% ответили отрицательно. В целом довольны - 33%. По регионам на первых местах оказались Урал и Поволжье, здесь 36% выразили удовлетворение условиями жизни. Ну а хуже всего себя чувствуют жители Южного Федерального округа, - сообщает радиостанция Эхо-Москвы-Екатеринбург.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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