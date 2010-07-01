Спортсменка г. Нижний Тагил Светлана Ульянова стала сильнейшей тяжелоатлеткой России в 17-й раз

Представительница спортклуба «Спутника» Заслуженный мастер спорта в рывке показала второй результат – 80 кг, «дав фору» в пять килограммов сопернице из Московской области. Во втором движении – толчке Светлана отыграла отставание, зафиксировав вес в 100 кг. В итоге победительница определилась по собственному весу: легче оказалась наша Светлана Ульянова, которая и получила главный приз.