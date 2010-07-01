Спортсменка г. Нижний Тагил Светлана Ульянова стала сильнейшей тяжелоатлеткой России в 17-й раз
1 июля 2010, 15:58ОбществоArtem
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Светлана Ульянова отстояла титул чемпионки России по тяжелой атлетике в весовой категории до 53 кг, завоевав звание сильнейшей в 17-й раз.
Представительница спортклуба «Спутника» Заслуженный мастер спорта в рывке показала второй результат – 80 кг, «дав фору» в пять килограммов сопернице из Московской области. Во втором движении – толчке Светлана отыграла отставание, зафиксировав вес в 100 кг. В итоге победительница определилась по собственному весу: легче оказалась наша Светлана Ульянова, которая и получила главный приз.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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