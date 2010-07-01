В Екатеринбург съезжаются художники граффити со всего мира

Первым прибыл знаменитый швейцарец Smash137 (Смэш137), один из самых активных райтеров современной мировой сцены.Он родился в 1979 году в швейцарском городе Базеле. В 1990 увлекся граффити, а спустя 10 лет занялся изучением графического дизайна в Цюрихе. С 2002 года Smash137, наряду с лучшими райтерами мира, входит в состав «Montana Writer Team».

Его стиль написания букв известен во всем мире и вдохновляет огромное количество молодых художников.За последние годы Smash137 провел серию ярких выставок в Европе, выпустил книгу о граффити под названием «Smash Proof» («Доказательство Смэша») и принял участие в проекте «Помой меня» известной автомобильной марки Mini Cooper.

Художник жил в Германии, Голландии и США, а в Екатеринбург прибыл из Барселоны. Это его третий визит в Россию — в 2005 и 2009 годах он бывал на фестивалях в Москве.Свой след в уральской столице Smash137 оставит на двухэтажной поверхности по улице Вайнера, 11.

Его работа станет живым мастер-классом для начинающих райтеров.Кроме того, утром 2 июля в Екатеринбург из Германии прилетит автор известных в Европе граффити и фресок Хендрик Бейкирх (ECB).