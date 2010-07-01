Жители г. Нижний Тагил получат извещения о состоянии фонда будущей пенсии

В Нижнем Тагиле и Пригороде так называемые «письма счастья» получат 300 тысяч человек. В этом году Пенсионный фонд изменил форму извещений, включив в них дополнительные сведения, позволяющие работающим тагильчанам получить полную информацию о формировании будущей пенсии. В письме будут и памятки о том, как можно распорядиться пенсионными накоплениями, как вступить в Программу государственного софинансирования, и как перечислять взносы в фонд будущей пенсии. Если человек не получит «письмо счастья», за информацией он может обратиться в Пенсионный фонд по адресу: улица Красноармейская, 7, кабинет 108.