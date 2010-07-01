Жители г. Нижний Тагил получат извещения о состоянии фонда будущей пенсии
1 июля 2010, 15:54ОбществоArtem
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Пенсионный фонд начинает рассылку извещений, о состоянии индивидуальных лицевых счетов в системе обязательного пенсионного страхования.
В Нижнем Тагиле и Пригороде так называемые «письма счастья» получат 300 тысяч человек. В этом году Пенсионный фонд изменил форму извещений, включив в них дополнительные сведения, позволяющие работающим тагильчанам получить полную информацию о формировании будущей пенсии. В письме будут и памятки о том, как можно распорядиться пенсионными накоплениями, как вступить в Программу государственного софинансирования, и как перечислять взносы в фонд будущей пенсии. Если человек не получит «письмо счастья», за информацией он может обратиться в Пенсионный фонд по адресу: улица Красноармейская, 7, кабинет 108.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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