Chevrolet рассекретил новый компактвэн Spin

В итоге Spin получился несколько короче: по официальным данным его длина составляет 4343 мм. Таким образом, он уступает Orlando более 30 см, тем не менее, известно, что он будет предлагаться в двух вариантах – с пятью и семью посадочными местами. Объем багажника варьируется от 162 л до 1 668 литров со сложенным средним рядом. Дизайн Spin во многом пересекается с экстерьером Chevrolet Cobalt, причем это касается как экстерьера, так и интерьера. Предполагается, что он будет поставляться в двух комплектациях LT и LTZ. В базовую войдут кондиционер, усилитель руля, ABS, две подушки безопасности и регулируемое по высоте сиденье водителя, а в более дорогой добавляются два дополнительных сиденья, бортовой компьютер, парктроник и кнопки управления дополнительными функциями на руле. В качестве силового агрегата используется 1,8-литровый 106-сильный мотор, который может быть сагрегатирован либо с 5-ступенчатой МКПП, либо с 6-диапазонным автоматом. Известно, что продажи новинки стартуют уже в июле и начнутся с Бразилии, где Chevrolet Spin и будет выпускаться. Пока неизвестно, планирует ли GM продавать новинку в странах Европы.