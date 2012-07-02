Появилось первое изображение обновленного родстера Mazda MX-5

Затронет ли обновление дизайн задней части кузова, салона и модернизацию технической начинки, пока не известно. На данный момент Mazda MX-5 предлагается с двумя бензиновыми двигателями объемом 1,8 и 2,0 литра, развивающими 126 и 160 лошадиных сил. Трансмиссии — шестиступенчатая «механика» и шестидиапазонная автоматическая коробка передач. Не исключено, что моторы сделают чуть экономичнее и экологичнее, добавив при этом несколько лошадиных сил. В России родстер стоит от 1 миллиона 126 тысяч рублей. Компания Mazda уже приступила к разработке MX-5 следующего поколения. Над моделью японцы будут работать вместе с концерном Fiat. Новый родстер планируется продавать как под маркой Mazda, так и под брендом Alfa Romeo.