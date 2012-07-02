Премьера нового Renault Clio пройдет в Париже

В Renault до последнего скрывают любую информацию о новом Clio, однако тестовые прототипы будущей новинки уже не раз попадались на глаза фотошпионам. По данным некоторых европейских СМИ, новый хэтчбек в пятидверном варианте будет тщательно маскироваться под трехдверный: ручки боковых дверей дизайнеры по сложившейся недавно традиции спрятали в стойках. Кроме того, отмечается, что в четвертом поколении Clio получит еще более агрессивный и динамичный дизайн. Известно также, что хэтчбек получит целый спектр силовых агрегатов (как бензиновых, так и дизельных) уменьшенного объема со сниженным потреблением топлива. В качестве базового будет использован трехцилиндровый бензиновый турбомотор объемом 0,9 л и мощностью 90 л.с.. Кроме того, упоминается и 1,2-литровый двигатель, развивающий 115 лошадиных сил. По некоторым данным, в Renault идет традиционная работа и над горячей версией хэтчбека. Официальных данных по этому поводу нет, однако предполагается, что Clio RS снабдят четырехцилиндровым мотором объемом 1,6 л, мощность которого может составить около 200 л.с.