8 июля тагильчан приглашают на празднование Дня Петра и Февронии

Главной частью торжеств станет богослужение под открытым небом у ковчега с мощами святых, которые хранятся в Скорбященской обители. Божественную Литургию возглавит Преосвященнейший епископ Нижнетагильский и Серовский Иннокентий, ему будут сослужить представители от всех благочиний епархии в священном сане. Начало богослужения в 9.00 часов.

Общественная часть празднества «К нашим истокам» начнется в 11.00 часов, она поможет гостям окунуться в атмосферу богатого культурного наследия России. После трапезы перед присутствующими выступят народные коллективы и исполнители Нижнего Тагила, Пригородного района и Верхней Салды, педагоги и воспитанники Детского дома №1.

В течение дня будет работать детская игровая площадка, также пройдет «молодежная вечерка» – веселые народные игры и хороводы. Всех гостей праздника пригласят к активному участию в благотворительной ярмарке.

На празднике ожидается присутствие главы города Нижний Тагил Сергея Константиновича Носова и других представителей городской администрации.

Активное участие в организации мероприятия принял Центр защиты материнства и детства, образованный при Скорбященском монастыре. В ходе праздника Центр проинформирует всех присутствующих о своей деятельности.