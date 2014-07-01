Глава города Сергей Носов: «Предлагаю восстановить памятник строителям к 70-летию Великой Победы»

Возведенный по инициативе треста «Тагилстрой» в 1988 году, монумент ни разу капитально не ремонтировался. За двадцать с лишним лет он утратил некоторые металлические части, кроме того, исчезли плиты с именами погибших на войне строителей. Специалисты, проводившие визуальное обследование культурного объекта, отмечают его частичное разрушение, поражение поверхности грибком и нарушение целостности плит.

Выведенный из баланса треста в 90-х годах, памятник остается бесхозным. Сергей Носов инициировал процедуру внесения культурного объекта в реестр памятников муниципалитета, а также обратился к представителям строительных организаций Нижнего Тагила к просьбой восстановить монументальный объект к 70-летию Великой Победы. «Считаю, что через общественные инициативы можно это сделать», - сказал Глава. Он отметил, что необходимо провести акцию по сбору средств среди представителей строительной отрасли города на восстановление памятника.

Сергей Носов сделал акцент на том, что в Нижнем Тагиле работает порядка двух тысяч строительных предприятий и организаций, которые могут внести свой посильный вклад в возрождение монумента. По итогам совещания стороны договорились встретиться в канун профессионального праздника - Дня строителя и обсудить план конкретных действий по восстановлению городского памятника.