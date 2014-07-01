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Глава города Сергей Носов: «Предлагаю восстановить памятник строителям к 70-летию Великой Победы»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Глава города Сергей Носов: «Предлагаю восстановить памятник строителям к 70-летию Великой Победы»

1 июля 2014, 14:35ОбществоCorey
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