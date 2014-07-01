Кинопарк и ботанический сад в центре Нижнего Тагила: в городе обсуждают планировку территории

Доклад по вопросу делала заместитель генерального директора проектно-изыскательского института «ГЕО» Ольга Казакова. Она обстоятельно рассказала о проблемах, существующих на территории, и путях их решения.

Основной проблемой планировки и межевания этого участка является то, что он находится в зоне возможного затопления при прорыве плотины на тагильском пруду, поэтому возводить здесь жилье и иные капитальные строения не представляется возможным. Проектантам пришлось также учитывать наличие на территории линий высоковольтных передач, открытого стадиона, промышленной площадки и недостаточную связность территории, т.е. отсутствие на ней дорог, связывающих между собой микрорайоны.

По словам Ольги Казаковой, специалисты института постарались сделать все «чтобы в сложной экологической обстановке создать на территории муниципального образования участок территории, где можно было бы спокойно отдохнуть». Согласно проекту, разработанному в соответствии с генеральным планом города и правилами землепользования, в пойме реки Тагил должен появиться центральный городской парк с различными зонами: кинопарком, ботаническим садом, зоной для аттракционов, площадками для занятий различными видами спорта и авиамоделизмом, местами для выгула собак.

Проектанты предлагают стадион сделать крытым, опоры ЛВЭП перенести, на месте старого гормолзавода возвести жилые дома, протянуть вантовый мост, соединяющий улицы Серова и Черных и еще ряд решений, которые помогут превратить территорию в полноценное место отдыха тагильчан и гостей города.

После доклада Ольга Казакова ответила на ряд вопросов по проекту. Затем большинством голосов при шести воздержавшихся и одном против было решено в целом проект планирования и межевания одобрить. Доработанный вариант с учетом поступивших от тагильчан предложений будет представлен на утверждение мэру. Затем его опубликуют в газете «Тагильский рабочий» и разместят на официальном сайте города.