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МУП «Тагилдорстрой» завершил ремонт улицы Краснознаменная (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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МУП «Тагилдорстрой» завершил ремонт улицы Краснознаменная (ФОТО)

1 июля 2014, 14:48Общество
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