МУП «Тагилдорстрой» завершил ремонт улицы Краснознаменная (ФОТО)

Сегодняшним утром работы на данной улице подошли к концу. Да, обещанный срок был 27 июня, но из-за погоды ремонт дороги затянулся.

Отметим, что участок от кондитерской фабрики до пивзавода является достаточно крупным объектом в плане ремонта. Перекрытия улиц, которое сопутствовало асфальтированию, оказалось недостаточно. Дорожники были вынуждены работать даже ночью.

А некоторые тагильчане не обращали внимания на знаки и проезжали по свежеуложенному асфальту. Дорожники были вынуждены лично делать замечания едва ли не каждому такому нарушителю.

Фотографии с места заключительных работ по улице Краснознаменная:

В настоящее время тагильский подрядчик занят согласованием документов по поводу ремонта улицы Носова. Она, напомним, следующая на очереди.

Держим руку на пульсе. Ждем распоряжений от заказчика сообщил Владимир Ларионов начальник производственно-технического отдела МУП «Тагилдорстрой».

А пока дорожники заняты своим делом, многие люди приступают к традиционному летнему ремонту в квартире. И уж поскольку из-за дорожного ремонта наличествуют перебои с водой, под горячую руку попадает ванная комната. Чтобы следующий ремонт понадобится не скоро, следует обращать внимание даже на мелочи - качество плитки и клея, штукатурку и саму ванную, мебель - в этом случае работа не будет выполнена зря.