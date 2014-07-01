Помидор с шипом: тагильчанин утверждает, что купил ГМО овощ (ФОТО)

Предоставив фотографии находки, Андрей рассказал, что, когда он стал мыть помидор, он отломил у овоща некий нарост.

Увидел подобие щупальца или шипа, как у розы. Был в шоке, после такого буду есть овощи только со своего участка и только выращенные из сортовых семян заявил пользователь.

Достижения генной инженерии, а вернее их вред, изучаются по всему миру. Их производство и распространение хотят приравнять к терроризму. Французские ученые пару лет назад всколыхнули весь мир, продемонстрировав огромную опухоль у крысы, которую они кормили генномодифицированной кукурузой из США.

В Россию в основном завозят модифицированную сою, кукурузу, картофель, свеклу из США. Больше всего ГМО в колбасных изделиях и полуфабрикатах, утверждают ученые. Фрукты и овощи идеальной наружности – явно генномодифицированы. А в иных продуктах ГМО распознать невозможно.

Возвращаясь к ситуации тагильчанина: TagilCity.ru обратился в отделение местного «Роспотребнадзора». Специалист надзора за питанием населения сообщил, что нельзя утверждать, что данный образец – генномодифицированный, это может показать только экспертиза. Ведь у людей также бывают «уродства».

В любом случае, если у тагильчан возникают сомнения по поводу качестве покупаемых продуктов, возможно, стоит действительно самостоятельно выращивать овощи и запасаться ими на зиму, как это и делают люди старшего поколения.