ПРОМКО нарастило мощность цеха по производству металлоконструкций

С начала нынешнего года компания ПРОМКО реализовала ряд проектов по техническому оснащению цеха металлоконструкций, дополнив парк оборудования современными комплексами из Германии, Италии, Швеции и Швейцарии. В первом квартале 2014 года инвестиции компании в приобретение новых устройств составили более 14 млн. рублей. В результате, техническое оснащение производства вышло на новый уровень, позволяющий изготавливать весь спектр металлоконструкций для промышленного строительства. Производственная мощность цеха выросла в два раза.

В частности, введены в действие горизонтальный листогибочный станок, станок для радиальной гибки, портальная машина резки металла, машина для сверления листового материала, еще одна дробеметная установка, станок FICEP LP. Смонтирована транспортная система, улучшающая производственную логистику, обеспечивающая перемещение обрабатываемого металла по цеху. Приобретены два окрасочных аппарата для безвоздушного распыления Graco Mark V. Компания ПРОМКО акцентирует внимание в технологии производства металлоконструкций на подготовку поверхности к окраске и собственно окраску, что ведет к повышению срока эксплуатации изделий.

Вся продукция ПРОМКО проходит неразрушающий контроль в собственной лаборатории, парк оборудования которой также был пополнен. Сейчас контроль качества осуществляется с помощью оптико‐эмиссионного спектрометра, ультразвукового дефектоскопа, измерителя точки росы для контроля окружающей среды, портативного электроискрового дефектоскопа, гексагональной гребенки, цифрового толщиномера, тестера адгезии.