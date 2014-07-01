Пропавшая студентка нашлась: всему виной неудача на экзамене

Сотрудникам полиции девушка рассказала, что не сдала экзамен и боялась идти домой. Все это время, по ее словам, она жила в заброшенном доме в селе Лая. Когда закончились продукты питания и деньги, девушка решила вернуться. Так ли это было на самом деле, знает лишь сама Александра.