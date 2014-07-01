Пропавшая студентка нашлась: всему виной неудача на экзамене
1 июля 2014, 11:55Общество
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30 июня утром девушка появилась на пороге бабушкиной квартиры по пр. Ленина. Бабушка сразу позвонила ее отцу, а тот сообщил в полицию.
Сотрудникам полиции девушка рассказала, что не сдала экзамен и боялась идти домой. Все это время, по ее словам, она жила в заброшенном доме в селе Лая. Когда закончились продукты питания и деньги, девушка решила вернуться. Так ли это было на самом деле, знает лишь сама Александра.
Сотрудники полиции порекомендовали родителям пусть уже совершеннолетней дочери поговорить «по душам» и выяснить истинные причины ее ухода из родного дома, чтобы в дальнейшем исключить повторения таких ситуаций.
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