Швейцарские часы - это символ успешного человека

Именно таким предстает в глазах окружающих человек, запястье которого украшают оригинальные швейцарские часы, которые уже в течение пяти столетий являются эталоном качества и стиля. Маркировка «Swiss made» - это говорит о многом.

За обладание вожделенным хронометром, произведенным в Швейцарии, придется выложить немалую сумму, но он того стоит. Говоря современным языком, приобретение швейцарских часов – прекрасное инвестирование, с каждым годом они будут становиться все дороже, ведь это настоящее произведение искусства.

Вы уже решили приобрести оригинальные швейцарские часы? К процессу выбора этого дорогого аксессуара нужно подойти со всей ответственностью, ведь дорогая эксклюзивная вещь должна подойти вам на все сто процентов. Определитесь, какие часы именно вам нужны, бренды этой страны выпускают множество моделей, которые не только отличаются по внешнему виду, но и имеют разные функции.

По своим техническим характеристикам они могут иметь базовую комплектацию, либо оснащаться несколькими дополнительными опциями: секундомером, календарем (даже лунным), автоматической подзаводкой и многими другими. От этого будет зависеть их стоимость.

Перед приобретением часов практически все покупатели стоят перед выбором: кварц или механика. Следует учесть один нюанс. Самые точные механические швейцарские хронометры, уступают в точности кварцевым. Для первых, расхождение в семь-восемь секунд в день – практически норма, для вторых – это всего лишь три секунды в год. Но механика гораздо более притягательна внешне, она технически более совершенна, и настоящие ценители швейцарского качества предпочитают именно ее. Те, кому важна предельная точность, покупают часы с кварцевым механизмом.

Немаловажно и оформление часов, тут каждый выбирает самостоятельно. Кто-то отдает предпочтение моделям из драгоценных металлов, инкрустированных бриллиантами, иные предпочитают более скромные (внешне), но не менее дорогие титановые или стальные, с кожаным ремешком или металлическим браслетом.