Советы отдыхающим

Вы умеете отдыхать? Спрашиваем потому, что многие полагают, что для интересного, яркого. Насыщенного отдыха всегда требуется значительный бюджет. Именно по этой причине многие отказывают себе в экскурсионных поездках и дальних путешествиях.

Оказывается, существует несколько простых приемов, зная и используя которые, можно намного (иногда вдвое и даже на порядок) снизить расходы на отдых.

Главное и основное – планирование. Семейный бюджет и его статьи мало чем по сути отличаются от государственного: доходы, расходы.… Если регулярно выделять небольшую сумму «на отпуск», или «на отдых», или «на развлечения», через определенное время она накопится и превратится в значительную. При этом вам не понадобится брать кредит на оформление тура или заказ номера с джакузи. Вы сможете позволить все это сами, без привлечения, так сказать дополнительных инвесторов. А нет сторонних заемных средств – нет переплат.

Второе – это опять планирование. Имея четкий алгоритм действий, можно заказать номер в гостинице и приобрести билеты заблаговременно до даты и часа «Х». В чем преимущества? Безусловно, в цене. Все, что мы оплачиваем заранее (а транспорт и жилье – основные статьи расходов в любой поездке), всегда значительно отличается по стоимости. Так, заказав авиабилеты примерно за полгода до вылета вы сэкономите от 50 до 70% стандартной цены. Согласитесь, это значительная плата за ваше умение планировать. Тоже с отелями. Гостиница ибис павелецкая обойдется вам на 10-20% дешевле, если вы внесете предоплату за бронь. Выгодно? Безусловно.

Хотя при выборе жилья необходимо учитывать не только его стоимость. Важен такой критерий, как месторасположение и наличие поблизости одновременно нескольких видов транспорта. Пешая доступность исторических и культурных достопримечательностей – огромный плюс, особенно для самостоятельно путешествующего туриста. Пусть такой отель не окажется самым дешевым, зато вы гарантировано сможете сэкономить на частных такси гораздо большую сумму.