Советы отдыхающим
Яркое и интересное путешествие можно организовать и в отсутствие значительного бюджета. Как? Необходимо всего лишь знать несколько важных секретов и уметь правильно планировать.
Вы умеете отдыхать? Спрашиваем потому, что многие полагают, что для интересного, яркого. Насыщенного отдыха всегда требуется значительный бюджет. Именно по этой причине многие отказывают себе в экскурсионных поездках и дальних путешествиях.
Оказывается, существует несколько простых приемов, зная и используя которые, можно намного (иногда вдвое и даже на порядок) снизить расходы на отдых.
Главное и основное – планирование. Семейный бюджет и его статьи мало чем по сути отличаются от государственного: доходы, расходы.… Если регулярно выделять небольшую сумму «на отпуск», или «на отдых», или «на развлечения», через определенное время она накопится и превратится в значительную. При этом вам не понадобится брать кредит на оформление тура или заказ номера с джакузи. Вы сможете позволить все это сами, без привлечения, так сказать дополнительных инвесторов. А нет сторонних заемных средств – нет переплат.
Второе – это опять планирование. Имея четкий алгоритм действий, можно заказать номер в гостинице и приобрести билеты заблаговременно до даты и часа «Х». В чем преимущества? Безусловно, в цене. Все, что мы оплачиваем заранее (а транспорт и жилье – основные статьи расходов в любой поездке), всегда значительно отличается по стоимости. Так, заказав авиабилеты примерно за полгода до вылета вы сэкономите от 50 до 70% стандартной цены. Согласитесь, это значительная плата за ваше умение планировать. Тоже с отелями. Гостиница ибис павелецкая обойдется вам на 10-20% дешевле, если вы внесете предоплату за бронь. Выгодно? Безусловно.
Хотя при выборе жилья необходимо учитывать не только его стоимость. Важен такой критерий, как месторасположение и наличие поблизости одновременно нескольких видов транспорта. Пешая доступность исторических и культурных достопримечательностей – огромный плюс, особенно для самостоятельно путешествующего туриста. Пусть такой отель не окажется самым дешевым, зато вы гарантировано сможете сэкономить на частных такси гораздо большую сумму.
Плюс необходимо пересмотреть такие коварные статьи, как питание и дополнительные траты. Последняя, чаще всего включает сувениры. Какими бы милыми они не казались. Попробуйте выбирать нечто полезное, возможно веселых безделушек у вас и так достаточно? А вот по вопросам питания совет один: если вы хотите попробовать местную кухню, не стремитесь посещать дорогие рестораны. Местные жители точно знают, где готовят вкуснее всего, и в данном случае с них стоит брать пример.