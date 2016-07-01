Костюмы для женихов и мужская одежда для торжеств и повседневной жизни
Свадебный сезон в Нижнем Тагиле находится в самом разгаре. И если невесты подбирают себе платья за много месяцев до торжества, то женихи не склонны излишне торопиться в вопросе поиска костюма. Конечно, никто не покупает костюм на свадьбу за день до регистрации - мужчин зачастую сложно обвинить в неорганизованности. Просто у сильного пола подход к покупкам отличается от женского: никаких многочасовых «забегов» по десяткам магазинов. Пришел, померил, купил. Благо, что выбор свадебных костюмов в Тагиле позволяет удовлетворить потребности любого жениха. И для создания полноценного образа молодожена можно приехать всего в один магазин.
Мужские костюмы для женихов сейчас бывают самых разных оттенков - на любой вкус. От классических черных или темно-серых и до ультрамодных синих или пастельных тонов рассказывают в магазине мужской одежды «Одиссея».
Будет ли это костюм-двойка или образ дополнит жилет - решать самому жениху. В жару вряд ли кто-то захочет надевать дополнительный элемент одежды, однако на Урале лето далеко не всегда балует ярким солнцем. Поэтому жилет можно рассматривать и как защиту от прохладного ветра во время уличной фотосессии с невестой, которая в такой ситуации будет использовать накидку. Так образы жениха и невесты не будут испорчены неподходящими куртками или плащами, а молодожены не будут рисковать простудиться. В помещении, где будет проходить само торжество, жилет можно снять и остаться только в пиджаке - и образ будет не менее гармоничным.
Сорочки тоже богаты на цветовые решения: однотонные или с едва заметным принтом - они выполнены из приятных на ощупь тканей и при правильном выборе прекрасно гармонируют с костюмом.
Стильные аксессуары для свадебных образов давно перестали быть прерогативой невест: женихи сейчас также стремятся дополнить свой образ чем-то особенным. Запонки, зажимы - выполненные из золотистого или серебристого металла, инкрустированные камнями, украшенные гравировкой или комбинированием цветов - в моде будут всегда.
Более необычными аксессуарами стали бабочки и шейные платки, которые все чаще заменяют классические галстуки. Однако галстук тоже может быть оригинальным завершением образа жениха, поэтому в этом вопросе для фантазии много места. Подбирайте оттенок нужного аксессуара под сорочку, костюм, цвет глаз или даже под аксессуары невесты - ассортимент магазина богат.
Важным дополнением образа становится и ремень: он должен удобно сидеть и соответствовать общему внешнему виду жениха. Поэтому в магазине «Одиссея» представлены десятки ремней: разных оттенков и с оригинальными пряжками.
Кстати, в магазине мужской одежды «Одиссея» можно подобрать костюм не только для жениха, но и для всех его друзей. Сейчас особенно модно одеваться на свадьбу в одном стиле, поэтому, подобно девичникам в магазинах свадебных платьев, в мужских магазинах также можно собраться большой и дружной компанией и подобрать одежду для свидетеля и других гостей-мужчин.
Ассортимент магазина «Одиссея»:
- костюмы,
- пиджаки,
- брюки,
- сорочки,
- галстуки,
- бабочки,
- запонки,
- помочи,
- ремни,
- джемпера,
- свитера,
- кардиганы,
- пуловеры,
- футболки,
- футболки-поло,
- сумки,
- портмоне,
- зонты,
- перчатки,
- пальто,
- куртки,
- ветровки,
- шарфы,
- шорты,
- пляжная одежда,
- одежда для дома,
- термобельё,
- нижнее белье: трусы, боксеры, носки, майки,
- головные уборы: бейсболки, шапки, кепки.