Костюмы для женихов и мужская одежда для торжеств и повседневной жизни

Мужские костюмы для женихов сейчас бывают самых разных оттенков - на любой вкус. От классических черных или темно-серых и до ультрамодных синих или пастельных тонов рассказывают в магазине мужской одежды «Одиссея».

Будет ли это костюм-двойка или образ дополнит жилет - решать самому жениху. В жару вряд ли кто-то захочет надевать дополнительный элемент одежды, однако на Урале лето далеко не всегда балует ярким солнцем. Поэтому жилет можно рассматривать и как защиту от прохладного ветра во время уличной фотосессии с невестой, которая в такой ситуации будет использовать накидку. Так образы жениха и невесты не будут испорчены неподходящими куртками или плащами, а молодожены не будут рисковать простудиться. В помещении, где будет проходить само торжество, жилет можно снять и остаться только в пиджаке - и образ будет не менее гармоничным.

Сорочки тоже богаты на цветовые решения: однотонные или с едва заметным принтом - они выполнены из приятных на ощупь тканей и при правильном выборе прекрасно гармонируют с костюмом.

Стильные аксессуары для свадебных образов давно перестали быть прерогативой невест: женихи сейчас также стремятся дополнить свой образ чем-то особенным. Запонки, зажимы - выполненные из золотистого или серебристого металла, инкрустированные камнями, украшенные гравировкой или комбинированием цветов - в моде будут всегда.

Более необычными аксессуарами стали бабочки и шейные платки, которые все чаще заменяют классические галстуки. Однако галстук тоже может быть оригинальным завершением образа жениха, поэтому в этом вопросе для фантазии много места. Подбирайте оттенок нужного аксессуара под сорочку, костюм, цвет глаз или даже под аксессуары невесты - ассортимент магазина богат.

Важным дополнением образа становится и ремень: он должен удобно сидеть и соответствовать общему внешнему виду жениха. Поэтому в магазине «Одиссея» представлены десятки ремней: разных оттенков и с оригинальными пряжками.

Кстати, в магазине мужской одежды «Одиссея» можно подобрать костюм не только для жениха, но и для всех его друзей. Сейчас особенно модно одеваться на свадьбу в одном стиле, поэтому, подобно девичникам в магазинах свадебных платьев, в мужских магазинах также можно собраться большой и дружной компанией и подобрать одежду для свидетеля и других гостей-мужчин.

Ассортимент магазина «Одиссея»: