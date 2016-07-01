Продажа хозтоваров крупным и мелким оптом
Бытовая химия – совокупность моющих, чистящих и дезинфицирующих средств, предназначенных для ухода за личными вещами и собственностью.
Может быть использована как в персональных целях, для содержания в надлежащем состоянии одежды и предметов домашнего обихода, так и для удовлетворения хозяйственных нужд различных предприятий и организаций. И если в первом случае допустимо приобретение бытовой химии в розницу, то во втором с целью оптимизации финансовых затрат более правильным решением станет закупка хозяйственных товаров крупным или мелким оптом.
Почему оптовое приобретение хозтоваров действительно выгодно
Оптовая продажа бытовой химии и товаров хозяйственного назначения может осуществляться как мелкими, так и крупными партиями. Это дает клиенту возможность не только выбрать наиболее необходимые товарные позиции и определиться с желаемым количеством приобретаемой продукции, но также получить солидную скидку в зависимости от объемов совершаемой покупки. Еще одним неоспоримым преимуществом оптового приобретения хозтоваров является превосходная возможность выбора. В каталогах поставщика представлен обширный товарный ассортимент, от универсальных моющих средств до хозяйственного инвентаря под любые нужды. А работая напрямую с ведущими отечественными и зарубежными производителями, он всегда может предъявить необходимые лицензии и сертификаты качества на поставляемую продукцию.
Как выбрать надежного продавца бытовой химии
Несмотря на то, что рынок оптовых продаж бытовой химии достаточно хорошо развит, крайне сложно найти действительно ответственного партнера в плане поставок указанной продукции. Основными нюансами, на которые стоит обратить внимание при поиске надежного поставщика хозтоваров, должны стать следующие:
- богатый и разноплановый ассортимент бытовой химии от всемирно известных брендов;
- проведение гибкой финансовой политики и предоставление минимальных расценок на покупку хозтоваров оптом;
- строгое выполнение договорных обязательств и оперативные сроки доставки заказанных позиций;
- оказание всесторонней помощи на каждом этапе сотрудничества.
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