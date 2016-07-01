Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Сквер «Солнечный» в Нижнем Тагиле больше не будет дымиться: тлеющие участки засыпаны землей (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Сквер «Солнечный» в Нижнем Тагиле больше не будет дымиться: тлеющие участки засыпаны землей (ФОТО)

1 июля 2016, 17:35ОбществоПавел Щербина
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Срединедельный культобзор: «Всё в шоколаде»