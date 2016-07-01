Сквер «Солнечный» в Нижнем Тагиле больше не будет дымиться: тлеющие участки засыпаны землей (ФОТО)

Тогда в Администрации района пообещали принять необходимые меры. Сегодня чиновники рассказали о причинах, по которым в сквере происходили возгорания:

За качество газона отвечает подрядная организация ООО «Благоустройство территории», проводившая работы в сквере в 2015 году. Производителем действительно был завезён торф, смешанный с растительной смесью, что и приводило к возгораниям.

Меры, которые должны предотвратить дальнейшие возгорания, приняты, сообщают в Администрации района.

28 июня 2016 года завезена земля и распланирована на газоне в местах возгорания. При появлении новых очагов возгорания работы по отсыпке земли будут продолжены рассказали служащие Отдела по работе с обращениями граждан Администрации Дзержинского района.

Фото Администрации Дзержинского района