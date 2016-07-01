Соседи помогли женщине спасти детей из огня до приезда пожарных в районе Верхняя Черемшанка Нижнего Тагила

Сообщение о пожаре в частном доме на ул. Бурщиков поступило в МЧС 24 июня в 18:18.

1 июля в Отделе надзорной деятельности рассказали о том, что до приезда огнеборцев, силами неравнодушных соседей, из горящего здание были спасены двое детей и их мать.

Находясь в горящем доме, женщина стала звать на помощь. Соседи и люди, проживающие на этой улице, прибежали, через окно приняли двух детей – полутора и двух лет. Мы общались с этими людьми, они не захотели, чтобы их имена звучали в СМИ сообщили в Отделе надзорной деятельности города Нижний Тагил.

Вскоре после того, как соседи спасли женщину с детьми, на место прибыли пожарные в количестве 14 человек на 4 единицах техники.

Пламя было ликвидировано в 19:16. Разбор сгоревших конструкций закончился ночью в 23:08. На площади в 120 квадратных метров огнём уничтожены: кровля дома и деревянные постройки во дворе. Пожаром повреждены стены и домашнее имущество рассказали в надзорном ведомстве.

Никто из жильцов дома, соседей или огнеборцев не пострадал.