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Соседи помогли женщине спасти детей из огня до приезда пожарных в районе Верхняя Черемшанка Нижнего Тагила
Сюжеты:
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Соседи помогли женщине спасти детей из огня до приезда пожарных в районе Верхняя Черемшанка Нижнего Тагила

1 июля 2016, 16:40ОбществоПавел Щербина
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