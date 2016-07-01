В Нижнем Тагиле лето в разгаре! Купаемся в море скидок!

Больше не нужно ждать, искать, сравнивать цены - только честные скидки до 50% на технику и электронику! До 12 июля у вас есть возможность купить качественную, надежную и современную технику, о которой вы давно мечтали, по невероятно низким ценам. В магазинах НОРД представлен широкий ассортимент техники ведущих мировых производителей. В рамках акции компания отобрала самые лучшие товары из различных товарных групп, и установила на них реальные скидки! Например:

LED Телевизор SUPRA LC 32 T 800 WL, с диагональю 81 см, идеален для спальни и гостиной, с красочной картинкой, удобным меню, всего за 13 990 р. , сэкономите 4000 р.

Холодильник INDESIT SB 167, вместительный, высотой 167 см, с функцией автоматической системы размораживания морозильной камеры, в дни акции можно приобрести по цене всего за 14 990 р., ваша экономия будет 4500 р.

Водонагреватель HOTPOINT ABS BLU ECO PW 50V, Объемом бака 50 литров, и функцией ускоренного нагрева воды всего за 8 490 р., при этом вы сэкономите 3400 р.

Пылесос EDEN HS-201, мощностью 1800Вт, станет хорошим помощником для любой хозяйки. В эти дни ее можно приобрести по невероятной цене 4 190 р., ваша экономия при покупке составит 2000 р.

Весь июль в НОРДе действует рассрочка без переплат по системе 0-0-12. Это значит, что вы можете приобрести в магазине технику в рассрочку сроком на 12 месяцев под 0% и без первого взноса. Для вашего удобства данная услуга предоставляется банками-партнерами непосредственно в магазинах.

А если вы хотите приобрести бытовую технику со скидками до 50%, не выходя из дома, для вас действует акция и в интернет-магазине nord24.ru.

НОРД – это, прежде всего, гарантия надежности. Уже более 20 лет сеть магазинов НОРД радует своих покупателей широким ассортиментом товаров, отличным сервисом и очень низкими ценами. Приветливые консультанты приятно удивят вас своим профессионализмом, проверят качество товара, помогут оформить доставку, и, если это необходимо, получить кредит на покупку на самых выгодных условиях. Приходите и убедитесь в этом.

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