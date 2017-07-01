12-летняя девочка украла сумку с документами и деньгами у жительницы Верхней Салды
1 июля 2017, 11:30Общество
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В Верхней Салде 12-летняя девочка совершила кражу сумки у местной жительницы. С заявлением о пропаже личной вещи женщина обратилась в полицию.
Как оказалось, сумка была похищена из общего коридора коммунальной квартиры. В сумке находились документы, телефон, а также 4600 рублей.
Сыщики установили, что потерпевшая в день пропажи вещи гостила у сестры. В квартире также был сожитель родственницы, к которому в гости приходила несовершеннолетняя дочь. Именно она совершила преступление.
Девочка позже рассказала, что ей пригляделась сумка гостьи. Документы и телефон она выкинула, а деньги забрала себе. Сумку она подарила подруге, пишет Наша газета.
Сотрудники полиции поставили девочку на профилактический учет. А мать ребенка была привлечена к административной ответственности за ненадлежащее воспитание дочери.
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