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Полтора миллиона рублей будет выделено на съемки фильма о подготовке к ЧМ-2018 в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Полтора миллиона рублей будет выделено на съемки фильма о подготовке к ЧМ-2018 в Екатеринбурге

1 июля 2017, 12:15Общество
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