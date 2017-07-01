Полтора миллиона рублей будет выделено на съемки фильма о подготовке к ЧМ-2018 в Екатеринбурге

Продолжительность документального фильма около 25 минут. Съемки, согласно техзаданию, должны закончиться 1 декабря 2017 года. К 18 августа этого года подрядчик будет обязан ознакомить исполнителя со сценарием.

Исполнитель также берёт на себя организационные моменты – поиск героев, мест и многое другое.

Кроме того, имеется ряд других требований. Так, права на картину будут переданы МКУ «Столица Урала», а члены съемочной группы должны иметь высшее образование, а также награды и премии в области кинематографии, пишет Ura.ru.