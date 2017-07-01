Полтора миллиона рублей будет выделено на съемки фильма о подготовке к ЧМ-2018 в Екатеринбурге
1 июля 2017, 12:15Общество
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На сайте госзакупок появился тендер, согласно которому подрядчик должен снять фильм о подготовке столицы Урала к Чемпионату мира по футболу. Заказчиком выступили власти Екатеринбурга. За картину исполнитель получит 1,5 миллиона рублей.
Сюжеты: Екатеринбург
Продолжительность документального фильма около 25 минут. Съемки, согласно техзаданию, должны закончиться 1 декабря 2017 года. К 18 августа этого года подрядчик будет обязан ознакомить исполнителя со сценарием.
Исполнитель также берёт на себя организационные моменты – поиск героев, мест и многое другое.
Кроме того, имеется ряд других требований. Так, права на картину будут переданы МКУ «Столица Урала», а члены съемочной группы должны иметь высшее образование, а также награды и премии в области кинематографии, пишет Ura.ru.
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