Студенты-сироты в Сухом Логу голодали по выходным и недоедали по будням

Так, в учебном заведении экс-воспитанников детских домов кормили мало и не тем, что было предусмотрено. К примеру, в течение учебного года вместо горячего питания им выдавали сухие пайки. В выходные дни пятиразовое питание вообще не было предусмотрено. Кроме того, подаваемые блюда не были приготовлены с учётом сезонности. А технология приготовления не была занесена в технологическую карту. Сообщается, что сейчас эти нарушения были устранены.