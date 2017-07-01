Студенты-сироты в Сухом Логу голодали по выходным и недоедали по будням
В Сухоложском многопрофильном техникуме прокуратура выявила ряд серьезных нарушений, связанных с организацией питания для детей-сирот.
Так, в учебном заведении экс-воспитанников детских домов кормили мало и не тем, что было предусмотрено. К примеру, в течение учебного года вместо горячего питания им выдавали сухие пайки. В выходные дни пятиразовое питание вообще не было предусмотрено. Кроме того, подаваемые блюда не были приготовлены с учётом сезонности. А технология приготовления не была занесена в технологическую карту. Сообщается, что сейчас эти нарушения были устранены.
В столовой также отсутствовала контрольно-кассовая техника. За это бывший директор получил 10 тысяч рублей штрафа. А место бухгалтера занимала дочь главного бухгалтера, не имеющая экономического образования. За это главбух был оштрафован на 5 тысяч рублей, передает Уралинформбюро. Более того, конфликт интересов, возникший на почве семейного трудоустройства руководству учреждения было предписано устранить.
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