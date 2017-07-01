Ясельную группу в детском саду под Серовом топит во время дождей
1 июля 2017, 11:45Общество
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В посёлке близ Серова – на Новой Коле – накануне во время дождей в очередной раз из-за дырявой крыши затопило ясли в детском саду.
Крыши, добавим, учреждение лишилось во время урагана в начале июня. До сих пор дождевая вода заливает две группы детсада. Интересно, что пристрой, где проводят время дети, был построен менее десяти лет назад.
Детям обустроили спальню в актовом зале, пишет Rupolit. Однако, по словам родителей, ребята не могут спать из-за влажности, холода и сырости.
В администрации для решения проблемы посоветовали прикрыть крышу плёнкой. Родители намерены обращаться в прокуратуру, если в ближайшее время ситуация не поменяется в лучшую сторону.
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