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Ясельную группу в детском саду под Серовом топит во время дождей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Ясельную группу в детском саду под Серовом топит во время дождей

1 июля 2017, 11:45Общество
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