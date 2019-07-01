Безопасность на концерте группы «Ленинград» в Екатеринбурге обойдется в 3 млн рублей

Согласно аукционной документации, заказчиком выступает ФГУП «Спорт-Инжиниринг». Подрядчик должен обеспечить дежурство на стадионе не менее 150 охранников и 700 сотрудников контрольно-распорядительной службы. Они должны будут дежурить с 16.00 до 23.00 в день концерта. Также на территории стадиона должен работать пожарный расчет и 10 бригад медиков.