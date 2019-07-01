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Безопасность на концерте группы «Ленинград» в Екатеринбурге обойдется в 3 млн рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Безопасность на концерте группы «Ленинград» в Екатеринбурге обойдется в 3 млн рублей

Сегодня, 10:19ОбществоФото: Официальная страница группы "Ленинград" в соцсети
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