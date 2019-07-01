Безопасность на концерте группы «Ленинград» в Екатеринбурге обойдется в 3 млн рублей
Сегодня, 10:19ОбществоФото: Официальная страница группы "Ленинград" в соцсети
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6 июля на «Екатеринбург Арене» состоится концерт группы «Ленинград», обеспечение безопасности во время мероприятия будет стоить три миллиона рублей, соответствующий аукцион размещен на сайте госзакупок.
Сюжеты: Екатеринбург
Согласно аукционной документации, заказчиком выступает ФГУП «Спорт-Инжиниринг». Подрядчик должен обеспечить дежурство на стадионе не менее 150 охранников и 700 сотрудников контрольно-распорядительной службы. Они должны будут дежурить с 16.00 до 23.00 в день концерта. Также на территории стадиона должен работать пожарный расчет и 10 бригад медиков.
Исполнитель контракта должен обеспечить безопасность на время мероприятия, досмотр посетителей, их размещение согласно билетам, а также провести эвакуацию в случае ЧП.
Имя подрядчика станет известно 4 июля.
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