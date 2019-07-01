История семьи Кубай: как синоптики научились зарабатывать на государстве
Метеоролог и глава ФГБУ «Приморское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Борис Кубай стал давать рекомендации по ведению бизнеса для компаний, задействованных в сфере погрузки угля в портах Приморского края.
Это вызвало сомнения у специалистов. Так, Кубая теперь подозревают в сговоре с кем-то из участников рынка.
Заинтересованные лица установили, что супруга Кубая, а также его сын с женой и племянник, либо работают в организации, либо являются коммерческими партнерами ФГБУ «Приморское УГМС».
Сын главы «Примгидромета» Дмитрий Кубай и его экс-супруга Наталья совместно с партнерами выступили в качестве учредителей некоммерческого сообщества «АйТи-проект», чьи офисы расположились в здании Примгидромета, сообщает издание «Новые известия». Позднее Дмитрий Кубай также стал учредителем еще нескольких компаний: рекламного агентства «Студия Черный Лис» с выручкой в четыре миллиона рублей, ООО «Метеосервис» с доходом более пяти миллионов рублей и ООО «Высокие технологии» также с доходом более 8,5 миллиона рублей. Все эти предприятия развивались параллельно с укреплением позиций Бориса Кубая на посту главы ФГБУ «Приморское УГМС».
Примечательно, но последнее интервью Кубая-старшего было дано для портала “Примпогода.ру”. В качестве интервьюера выступила Марина Парфенова, которая приходится ему невесткой. Интересно и вот еще что: учредителем информационного портала выступает ООО Высокие технологии» - предприятие, которым владеет Дмитрий Кубай и его супруга Марина Парфенова. То есть женщина здесь выступает сразу в двух ролях – редактора портала и его же учредителя.
Все названные компании так или иначе связаны с Примгидрометром: ООО «Студия Черный Лис» владеет интернет-сайтом ФГБУ «Приморское УГМС», «Высокие технологии» - учредители сайта “Примпогода.ру”, где публикуются статьи ООО «Метеосервис». И во главе всего этого стоит сын Бориса Кубая – Дмитрий Кубай и его жена.
Интересно, что при всем этом «Метеосервис» участвует и в торгах на госконтракты. Главный конкурент здесь – Примгидромет и его клиенты в лице администрации морских портов Сахалина, Курил и Камчатки, Росморпорта, Роснефти – морской терминал Находка, Дальневосточной генерирующей компании и других крупных предприятий. Но Кубаю-старшему волноваться о конкуренции не приходится – ведь сторонней компанией управляет его сын.