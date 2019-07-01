История семьи Кубай: как синоптики научились зарабатывать на государстве

Это вызвало сомнения у специалистов. Так, Кубая теперь подозревают в сговоре с кем-то из участников рынка.

Заинтересованные лица установили, что супруга Кубая, а также его сын с женой и племянник, либо работают в организации, либо являются коммерческими партнерами ФГБУ «Приморское УГМС».

Сын главы «Примгидромета» Дмитрий Кубай и его экс-супруга Наталья совместно с партнерами выступили в качестве учредителей некоммерческого сообщества «АйТи-проект», чьи офисы расположились в здании Примгидромета, сообщает издание «Новые известия». Позднее Дмитрий Кубай также стал учредителем еще нескольких компаний: рекламного агентства «Студия Черный Лис» с выручкой в четыре миллиона рублей, ООО «Метеосервис» с доходом более пяти миллионов рублей и ООО «Высокие технологии» также с доходом более 8,5 миллиона рублей. Все эти предприятия развивались параллельно с укреплением позиций Бориса Кубая на посту главы ФГБУ «Приморское УГМС».

Примечательно, но последнее интервью Кубая-старшего было дано для портала “Примпогода.ру”. В качестве интервьюера выступила Марина Парфенова, которая приходится ему невесткой. Интересно и вот еще что: учредителем информационного портала выступает ООО Высокие технологии» - предприятие, которым владеет Дмитрий Кубай и его супруга Марина Парфенова. То есть женщина здесь выступает сразу в двух ролях – редактора портала и его же учредителя.

Все названные компании так или иначе связаны с Примгидрометром: ООО «Студия Черный Лис» владеет интернет-сайтом ФГБУ «Приморское УГМС», «Высокие технологии» - учредители сайта “Примпогода.ру”, где публикуются статьи ООО «Метеосервис». И во главе всего этого стоит сын Бориса Кубая – Дмитрий Кубай и его жена.