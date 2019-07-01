МЧС предупредило тагильчан о сильных проливных дождях 2 июля
Сегодня, 16:24ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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МЧС сообщило, что завтра, 2 июля, в Нижнем Тагиле пройдут сильные проливные дожди.
Сюжеты: Нижний Тагил
Тагильчан призывают быть бдительными, а в случаях чрезвычайных ситуаций звонить по телефонам 101, 112.
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