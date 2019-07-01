Мэрия Екатеринбурга решила разбить сквер на месте бывшего морга

Сквер должен занять пространство от улицы Бажова до площади Обороны, проект необходимо разработать до конца этого года, строительство должно завершиться до 2021 года.

Новый сквер расположится за зданием горбольницы № 1, сейчас там находятся неиспользуемое здание морга и хозпостройки. В Горздраве сообщили, что больница сейчас на реконструкции, и старые помещения уже более не понадобятся.