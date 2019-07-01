Мэрия Екатеринбурга решила разбить сквер на месте бывшего морга
Сегодня, 09:22ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Глава Екатеринбурга Александр Высокинский распорядился разработать проект сквера, который появится за горбольницей № 1, пишет «Комсомольская правда».
Сюжеты: Екатеринбург
Сквер должен занять пространство от улицы Бажова до площади Обороны, проект необходимо разработать до конца этого года, строительство должно завершиться до 2021 года.
Новый сквер расположится за зданием горбольницы № 1, сейчас там находятся неиспользуемое здание морга и хозпостройки. В Горздраве сообщили, что больница сейчас на реконструкции, и старые помещения уже более не понадобятся.
Напомним, что после пикетов у Храма-на-Драме мэр Екатеринбурга подчеркнул, что понял запрос горожан и займется проработкой вопроса о строительстве новых скверов и парков.
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