Правительство: екатеринбуржцы поддерживают заявку на проведение Универсиады

Волонтерская программа «Навстречу Универсиаде!» стартовала в Екатеринбурге 1 июня. Поддержку оказали спортсмены — участники и победители соревнований различных уровней. В том числе, чемпионка Зимней Универсиады-2007 Юлия Скокова, победитель Всемирной летней Универсиады в Казани 2013 года Давид Белявский, пятикратный чемпион мира, капитан сборной российской команды по самбо на Универсиаде в Казани Илья Хлыбов.

В Екатеринбурге прошли акции по посадке леса, приуроченные к Универсиаде, открылась выставка фотографий, посвященная заявочной компании, столицу Урала посетила комиссия FISU, которая высоко оценила возможности Екатеринбурга.