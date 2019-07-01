Правительство: екатеринбуржцы поддерживают заявку на проведение Универсиады
Согласно данным опроса, проведенного волонтерами, 93% свердловчан поддерживают идею проведения Универсиады-2023 в Екатеринбурге, сообщает правительство региона.
Волонтерская программа «Навстречу Универсиаде!» стартовала в Екатеринбурге 1 июня. Поддержку оказали спортсмены — участники и победители соревнований различных уровней. В том числе, чемпионка Зимней Универсиады-2007 Юлия Скокова, победитель Всемирной летней Универсиады в Казани 2013 года Давид Белявский, пятикратный чемпион мира, капитан сборной российской команды по самбо на Универсиаде в Казани Илья Хлыбов.
В Екатеринбурге прошли акции по посадке леса, приуроченные к Универсиаде, открылась выставка фотографий, посвященная заявочной компании, столицу Урала посетила комиссия FISU, которая высоко оценила возможности Екатеринбурга.
Большинство опрошенных свердловчан хотели бы, чтобы Универсиада прошла в Екатеринбурге. В опросе приняли участие респонденты от четырех до 92 лет. Были опрошены более полутора тысяч человек, опросы проводились в общественных местах Екатеринбурга.