Свердловчанка пыталась поджечь вышку сотовой связи из-за бессонницы

В ночь с 19 на 20 мая этого года в дежурную часть поступил звонок от одного из операторов сотовой связи. Звонившие сообщили, что на одном из объектов сработали датчики. На место выехал наряд ДПС. Там сотрудники полиции обнаружили женщину, которая обмотала тряпками провода и пыталась поджечь объект. При осмотре площадки была найден бутылка, предположительно, с легковоспламеняющейся жидкостью. Женщина была задержана и доставлена в районный отдел полиции.

Задержанной оказалась безработная, ранее не судимая местная жительница. При ней были обнаружены спички, фонарик и баллон с перцовым газом. Выяснилось, что некоторое время назад женщина посмотрела видеоролик о том, что вышки связи якобы излучают волны, провоцирующие недомогания и развитие онкологии.

Женщина начала думать, что ее недомогания и бессонница связаны с тем, что такая вышка располагается непосредственно вблизи ее дома. Из-за этих мыслей у нее, мол, и созрел криминальный план по уничтожению строения,рассказал Валерий Горелых.